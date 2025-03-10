Трамп не получит Нобелевскую премию мира, пишут СМИ
FT: Трамп мог бы стать серьезным претендентом на премию Карла Великого
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира, но мог бы стать серьезным претендентом на получение Международной премии имени Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы, так как его внешняя политика оказала объединяющий эффект на континент, пишет Financial Times.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
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"Президент США дал самый большой стимул для европейской интеграции со времен окончания холодной войны... Трамп никогда не получит Нобелевскую премию мира. Но он мог бы стать серьезным претендентом на премию Карла Великого", - говорится в материале.
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"Сейчас предпринимаются фундаментальные шаги для укрепления европейского единства, которые тормозились десятилетиями", - добавляется в статье.
Теперь Европа готовится к окончанию военной поддержки со стороны США и инвестирует в собственный оборонный сектор. Кроме того, политика Трампа привела к сближению ЕС и Великобритании, заключает автор.
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