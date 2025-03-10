В Германии раскрыли неожиданное условие Трампа Украине
Bild: Трамп не возобновит поставки оружия Украине до ухода Зеленского
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Владимир Зеленский не подаст в отставку, пишет Bild.
"Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия", — говорится в публикации.
"Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия", — говорится в публикации.
Издание добавляет, что американский президент видит в главе киевского режима не партнера, а препятствие к урегулированию конфликта.
Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, Трамп хочет увидеть готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.