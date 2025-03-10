https://ria.ru/20250310/tramp-2004114449.html

В Германии раскрыли неожиданное условие Трампа Украине

В Германии раскрыли неожиданное условие Трампа Украине - РИА Новости, 10.03.2025

В Германии раскрыли неожиданное условие Трампа Украине

Президент США Дональд Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Владимир Зеленский не подаст в отставку, пишет Bild. "Говорят, что за... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:15:00+03:00

2025-03-10T15:15:00+03:00

2025-03-10T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Владимир Зеленский не подаст в отставку, пишет Bild. "Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия", — говорится в публикации.Издание добавляет, что американский президент видит в главе киевского режима не партнера, а препятствие к урегулированию конфликта.Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, Трамп хочет увидеть готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта. Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004092323.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша