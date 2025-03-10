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Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 10.03.2025 (обновлено: 15:07 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:52:00+03:00
2025-03-10T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя на борту своего самолета с журналистами. "Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы. — Прим. ред.) принимают различные переговоры", — сказал Трамп. Глава Белого дома добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события. Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку. Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html
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в мире, саудовская аравия, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Трамп надеется на хорошие результаты переговоров США с Украиной в Джидде

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя на борту своего самолета с журналистами.

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы. — Прим. ред.) принимают различные переговоры", — сказал Трамп.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США
Вчера, 08:48
Глава Белого дома добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.

Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.

Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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