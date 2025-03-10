Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Трамп надеется на хорошие результаты переговоров США с Украиной в Джидде
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя на борту своего самолета с журналистами.
"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы. — Прим. ред.) принимают различные переговоры", — сказал Трамп.
"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы. — Прим. ред.) принимают различные переговоры", — сказал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.
Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.
Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.
Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.