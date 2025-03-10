https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html

Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025

Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:52:00+03:00

2025-03-10T09:52:00+03:00

2025-03-10T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом он заявил, беседуя на борту своего самолета с журналистами. "Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы. — Прим. ред.) принимают различные переговоры", — сказал Трамп. Глава Белого дома добавил, что на этой неделе могут произойти очень значимые события. Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку. Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html

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в мире, саудовская аравия, сша, украина, дональд трамп