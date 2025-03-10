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"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру - РИА Новости, 10.03.2025
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05:43 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/tramp-2003991124.html
"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру
"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру - РИА Новости, 10.03.2025
"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру
Президент США Дональд Трамп ясно осознает опасность конфронтации с Россией, поэтому он собирается перестроить весь коллективный Запад после завершения конфликта РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:43:00+03:00
2025-03-10T05:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно осознает опасность конфронтации с Россией, поэтому он собирается перестроить весь коллективный Запад после завершения конфликта на Украине, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube."Дональд Трамп признает конфликт на Украине как опосредованную борьбу Запада и России, которая может перейти в Третью мировую войну. Иногда люди об этом забывают. И это не игрушки", — сказал онАналитик подчеркнул, что заявления Москвы о расширении НАТО, о провокации конфликта и агрессивных намерениях Штатов и Европы оказались правдой."Впервые в США появился политик, признающий очевидное: Россия была все время права. Вся антироссийская истерия была продуктом Демократической партии. И постепенно за рубежом принимают эту горькую правду. &lt;…&gt; Но Украиной дело не ограничится, весь коллективный Запад нужно перестроить. Запад должен остановиться", — заключил Риттер.Ранее Трамп говорил, что верит в намерение президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. По его словам, с Москвой иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у России.В январе российский лидер заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, которые проживают в этом регионе.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html
https://ria.ru/20250310/sdelka-2003982215.html
https://ria.ru/20250310/ukraina-2003979555.html
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россия, украина, сша, владимир путин, скотт риттер, дональд трамп, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Дональд Трамп, НАТО
"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру

Аналитик Риттер: Трамп хочет перестроить весь коллективный Запад

© AP Photo / Ben Curtis Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно осознает опасность конфронтации с Россией, поэтому он собирается перестроить весь коллективный Запад после завершения конфликта на Украине, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.
"Дональд Трамп признает конфликт на Украине как опосредованную борьбу Запада и России, которая может перейти в Третью мировую войну. Иногда люди об этом забывают. И это не игрушки", — сказал он
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8 марта, 08:00
Аналитик подчеркнул, что заявления Москвы о расширении НАТО, о провокации конфликта и агрессивных намерениях Штатов и Европы оказались правдой.
"Впервые в США появился политик, признающий очевидное: Россия была все время права. Вся антироссийская истерия была продуктом Демократической партии. И постепенно за рубежом принимают эту горькую правду. <…> Но Украиной дело не ограничится, весь коллективный Запад нужно перестроить. Запад должен остановиться", — заключил Риттер.
Флаг России и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Ранее Трамп говорил, что верит в намерение президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт. По его словам, с Москвой иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у России.
В январе российский лидер заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, которые проживают в этом регионе.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.
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РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСкотт РиттерДональд ТрампНАТО
 
 
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