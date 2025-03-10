https://ria.ru/20250310/tramp-2003987500.html
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему - РИА Новости, 10.03.2025
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T04:18:00+03:00
2025-03-10T04:18:00+03:00
2025-03-10T04:18:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера. Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги. Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие". Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250309/trump-2003971114.html
https://ria.ru/20250309/ritter-2003869410.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
Трамп не согласился со словами репортера о якобы неуважении со стороны Путина