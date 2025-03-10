https://ria.ru/20250310/tramp-2003987500.html

Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему - РИА Новости, 10.03.2025

Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T04:18:00+03:00

2025-03-10T04:18:00+03:00

2025-03-10T04:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера. Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги. Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие". Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250309/trump-2003971114.html

https://ria.ru/20250309/ritter-2003869410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины