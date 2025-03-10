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Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему - РИА Новости, 10.03.2025
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04:18 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/tramp-2003987500.html
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему - РИА Новости, 10.03.2025
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему
Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T04:18:00+03:00
2025-03-10T04:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера. Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги. Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие". Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250309/trump-2003971114.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

Трамп не согласился со словами репортера о якобы неуважении со стороны Путина

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что президент РФ Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес американского лидера.
Репортёр WP во время брифинга на борту президентского самолёта спросил, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги.
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Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".
Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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