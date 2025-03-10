https://ria.ru/20250310/tramp-2003984487.html

Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп

Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025

Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп

Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 10.03.2025

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам."Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? ... Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", — сказал он.В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир зеленский, владимир путин, россия