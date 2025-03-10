https://ria.ru/20250310/tramp-2003984487.html
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп
Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:00:00+03:00
2025-03-10T03:00:00+03:00
2025-03-10T03:25:00+03:00
украина
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
владимир зеленский
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам."Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? ... Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", — сказал он.В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир зеленский, владимир путин, россия
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп
Трамп: Украина не показала желания заключить мир для возобновления помощи