Рейтинг@Mail.ru
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 10.03.2025 (обновлено: 03:25 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tramp-2003984487.html
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп
Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:00:00+03:00
2025-03-10T03:25:00+03:00
украина
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
владимир зеленский
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам."Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? ... Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", — сказал он.В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, владимир зеленский, владимир путин, россия
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп

Трамп: Украина не показала желания заключить мир для возобновления помощи

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
"Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? ... Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа
Вчера, 08:00
В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.
По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа нашла рецепт спасения Украины
8 марта, 08:00
 
УкраинаВ миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала