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США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025
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02:30 10.03.2025 (обновлено: 03:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 10.03.2025
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных, передает агентство Рейтер."Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной", — говорится в материале агентства.Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными.На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп

Трамп: США почти возобновили предоставление Украине разведданных

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных, передает агентство Рейтер.
"Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной", — говорится в материале агентства.
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Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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