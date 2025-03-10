Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей
Toyota останавливает еще один завод из-за взрыва на аффилированном предприятии
© Фото : ToyotaПроизводство автомобилей Toyota
© Фото : Toyota
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо.
Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср
Toyota отзывает более 3,8 тысячи автомобилей в России
3 июня 2024, 15:55
На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник.
В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
Возврат западных компаний опасен для России
26 февраля, 08:00