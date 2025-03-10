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Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей - РИА Новости, 10.03.2025
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06:55 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/toyota-2003995264.html
Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей
Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей - РИА Новости, 10.03.2025
Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей
Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:55:00+03:00
2025-03-10T06:55:00+03:00
в мире
авто
киото (префектура)
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо. Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник. В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
https://ria.ru/20240603/rosstandart-1950206511.html
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в мире, авто, киото (префектура), toyota corolla
В мире, Авто, Киото (префектура), Toyota Corolla
Toyota остановит еще один завод из-за нехватки деталей

Toyota останавливает еще один завод из-за взрыва на аффилированном предприятии

© Фото : ToyotaПроизводство автомобилей Toyota
Производство автомобилей Toyota - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Toyota
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Автоконцерн Toyota останавливает еще один завод из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Киодо.
Будет остановлена одна линия на заводе Daihatsu в Киото. Ранее автоконцерн объявил об остановке с понедельника трех линии на двух заводах в префектуре Аити из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном. На этих линиях производятся модели Harrier и RAV4. Ср
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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На заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, 6 марта прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник.
В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
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