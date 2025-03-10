https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень

Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень - РИА Новости, 10.03.2025

Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень

Ежегодная сессия полного состава китайского парламента еще не завершена (финал намечен на завтра, 11 марта), но главные выводы уже сделаны, причем сделаны в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:00:00+03:00

2025-03-10T08:00:00+03:00

2025-03-10T08:01:00+03:00

аналитика

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китай

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Ежегодная сессия полного состава китайского парламента еще не завершена (финал намечен на завтра, 11 марта), но главные выводы уже сделаны, причем сделаны в мировом масштабе. Примерно такие: в ближайшие годы Китай не просто выдержит экономическую войну с США, но и имеет шанс всерьез закрепить за собой нынешнее мировое лидерство. Причем случится это именно оттого, что ему объявили войну.Сессия — заседают Всекитайский конгресс народных представителей (ВСНП) и Народная политическая консультативная конференция Китая (НПКСК) — началась на прошлой неделе, и тут случился феномен. Почти в один день состоялись знаменитое выступление президента США Дональда Трампа "О положении страны" и точно такие же речи Председателя КНР Си Цзиньпина и главы правительства Ли Цяна. Точно такие же — лишь в том смысле, что в обоих случаях лидер государства обращается к своему парламенту и задает тон жизни страны на год вперед. Вдобавок речь о двух первых державах с почти одинаковыми по объему экономиками, так что тон задается не только им.И вы могли бы подумать, что феномен вот какой: весь мир только и комментировал искрометную речь Трампа, а китайские лидеры остались незамеченными. Да и как иначе, если американский президент навыдавал сенсаций столько, что мало никому не покажется.Но все было не совсем так. В самих США, в западной группе государств и (по понятным причинам) в России информационное поле действительно заполонил Трамп. А вот в странах мирового большинства новости из Китая иногда явно затмевали трамповские сенсации.Почему? Потому что когда Дональд ежедневно шатает трубу мировой экономики и будет трясти ее дальше, когда условия торговли и инвестиций у США и их союзников меняются чуть не каждый день, то выигрывает от этого тот, кто говорит: а у нас без перемен, с нами можете строить свои планы на годы вперед. Китай — оплот стабильности и предсказуемости в бурном мире: мысль такую пекинские лидеры, экономисты, комментаторы с удовольствием доносили до публики и раз, и два, и десять. А министр иностранных дел Ван И, выступавший на той же сессии, заявил, что сердце Китая всегда с Глобальным Югом, и эта формула попала во все мыслимые заголовки.Теперь немного конкретики, взятой из множества выступлений, пресс-конференций и оценок комментаторов. Первое: сама модель экономики страны делает ее привлекательным партнером и создает эффект определенной неуязвимости для внешнего давления. Эта модель — инновационная, ее локомотив — отрасли, где Китай стал мировым лидером и перестал критически зависеть от импорта технологий. В прошлом году добавленная стоимость зон высоких технологий составила 24,1 процента прироста экономики — это очень много. К тому же добавленная стоимость только цифровой экономики составила до десяти процентов всего ВВП.Второе: есть смысл обратить внимание на выступление Си Цзиньпина насчет будущего образования и науки. Нам казалось, что уже и сегодня Китай — самая образованная страна в мире, но движение вверх будет продолжено. И, кстати, интересно сопоставить планы КНР с несколькими недавними выступлениями Владимира Путина ровно на ту же тему — новые задачи и горизонты научно-технических исследований и базового образования, прежде всего технического. Получается отличный дуэт.Третье: на 2025 год китайское руководство намечает рост экономики в пять процентов, такой же, как в прошлом. И это после уже введенных Трампом заградительных пошлин на китайский импорт, то есть с учетом торможения от них. Получится ли? Ответ экономистов: удар наносится по китайским текстилю, одежде, игрушкам и тапочкам — это та ниша, которую на рынках США заняла конкурирующая сверхдержава. А вот на рынках Латинской Америки или Юго-Восточной Азии спрос растет на иную китайскую продукцию, куда более близкую к высоким технологиям. И тут главная проблема (для партнеров Пекина) в том, что у них такая торговля сводится с дефицитом. А у Пекина проблема — куда девать деньги. Но в целом прошлый год четко показал: уход с рынков США для Китая четко компенсируется приходом на рынки Глобального Юга.Но это если говорить только об экспорте того, что произведено в Китае. А сегодня надо наблюдать за процессом, обратным тому, что происходило в начале века. Тогда все мыслимые западники инвестировали в Китай — по сути, переносили туда свои производства. И допереносились: Дональд Трамп, собственно, ведет свою торговую войну с Китаем, чтобы развернуть процесс вспять.И это очень интересно — понаблюдать, что у него получится. Но не менее интересно наблюдать за уже китайским зарубежным инвестированием, то есть переносом своих производств в другие страны. Чему, понятное дело, способствуют лишние деньги — тот самый торговый профицит. Так постепенно складывается новая мировая экономика, где производство компонентов и сборка разбросаны по всему миру, но с поправкой: уже скорее не западному миру, а тому самому Глобальному Югу.И последнее: перед нами повторение уроков санкционной войны против России. Напомним, почему Москва в этой войне выиграла: потому что санкции, даже просто как недопустимый прецедент, создают массу убытков десяткам стран, вызывают удорожание той или иной продукции на местных рынках, проблемы с расчетами. На главных площадях множества столиц мира можно было бы вывесить лозунг: "Решайте свои споры так, чтобы нас это не затрагивало". Вот это — в первую очередь. И уже только во вторую — симпатии к России и ее политике, как и большая нелюбовь к Западу.В случае с Китаем повторяется ровно то же самое. Кто рушит по всему миру торговлю и экономики (неважно, по каким причинам), кто вводит санкции или тарифы на импорт — тот проигрывает.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003533327.html

https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html

https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html

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аналитика, в мире, сша, китай