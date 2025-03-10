https://ria.ru/20250310/tokio-2004194739.html

Выживший в бомбардировке Токио 1945 года вспоминает страшные картины

Выживший в бомбардировке Токио 1945 года вспоминает страшные картины - РИА Новости, 10.03.2025

Выживший в бомбардировке Токио 1945 года вспоминает страшные картины

Страшные картины, открывшиеся глазам ребенка во время бомбардировки Токио американскими войсками 10 марта 1945 года, когда погибли около 100 тысяч мирных... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:12:00+03:00

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Страшные картины, открывшиеся глазам ребенка во время бомбардировки Токио американскими войсками 10 марта 1945 года, когда погибли около 100 тысяч мирных жителей, остаются в памяти и через 80 лет после трагедии, рассказал в интервью РИА Новости 87-летний Ёсикадзу Хамада. Бомбардировка Токио до сих пор является крупнейшей в истории человечества по числу жертв среди мирного населения при использовании неатомного оружия. Собеседнику агентства в марте 1945 года было семь лет, отец погиб на войне вскоре после его рождения, он жил вдвоем с матерью. События той ночи он может вспомнить почти по минутам: налет длился около полутора часов с полуночи 10 марта. Бомбардировка Токио была заранее рассчитана на уничтожение максимального числа мирных жителей. Специально для бомбардировок Токио с учетом того, что тогда основным строительным материалом для домов было дерево и бумага, были разработаны зажигательные бомбы М69, начиненные напалмом и собранные в кассеты по 38 штук. Сначала в четырех местах были сброшены четыре большие зажигательно-осветительные бомбы по 50 килограммов, это не дало жителям покинуть район и парализовало пожарную охрану. А затем ковровой бомбардировкой были накрыты районы внутри. В районах, на которые 279 бомбардировщиков В29 ВВС США сбросили в эту ночь 381,3 тысячи зажигательных бомб общим весом 1665 тонн, находились тесно прижавшиеся друг к другу деревянные дома с перегородками из бумаги. Распространению пожара способствовал и сильный ветер – американские войска специально выбирали день с такой погодой. За 2,5 часа, которые длилась бомбардировка, погибли около 100 тысяч человек – большинство из них сгорели заживо, некоторые утонули, ища спасения в реке. Около миллиона человек потеряли кров, было уничтожено 270 тысяч домов. Выгорела площадь в 41 квадратный километр – примерно треть Токио без пригородов. Хамада помнит, как первая зажигательная бомба упала у них в саду, и мать, бросив в ведро домовые книги жителей района, за которые она отвечала, побежала с ними в сторону большого сада Киёсуми. В центре сада был пруд, и многие люди постарались там укрыться. "Вход в сад был платным, поэтому ворота были очень узкие, рассчитанные на проход одного-двух человек. Нам помог забраться через стену врач, который жил рядом, он предложил нам лестницу. Это спасло нам жизнь. А многие не смогли попасть в сад, и на утро перед воротами была гора трупов тех, кто не смог войти, многие сгорели, кто-то погиб в давке. Было много погибших людей", - вспоминает Хамада. По дороге в сад он видел сцены, напомнившие ему картины ада. "Рядом с садом идет достаточно широкая улица, и как только пролетал В29, с него сыпались зажигательные бомбы. У меня на глазах загорались и сгорали люди. В детстве я видел картину, изображающую сцены ада, как там горели люди. Вот то же самое происходило у нас на глазах. Бабушка заставила нас читать сутры, потому что мы считали, что следующие - мы", - рассказывает он. Ведро, которое схватила мать, покидая дом, помогло семье спастись. "Мы сели у пруда: небо красное и по нему белым падают зажигательные бомбы. Хорошо, что мать взяла ведро с домовыми книгами. Она вытащила оттуда книги, набрала воды и стала нас поливать. В сад бомбы падали, но очень мало. Наверное, из-за того, что там был пруд и сад и не было огней, американские военные понимали, что там сад или лес, и туда нет смысла бросать бомбы. Они все прекрасно знали. Но кругом летали искры, если бы нас мама не поливала, мы бы загорелись тоже. Удивительно, что когда все закончилось через 2,5 часа, вся одежда на нас была сухая. А ведь это начало марта. Вот до какой степени там было жарко от огня", - говорит Хамада. Он, как и многие пережившие бомбардировку, вспоминает, что когда встало солнце, оно было красным. Оно казалось таким из-за того, что в воздухе бы пепел и дым. От пепла у всех слезились глаза и текли слезы. "Пока мы шли обратно, мама сказала, что на черные бревна, которые лежали везде у нас на пути, наступать нельзя. Она знала, что это не бревна, а обгоревшие трупы людей, просто не хотела меня пугать. Когда закончилась бомбардировка, очень быстро появились военные на грузовиках и стали собирать трупы. Люди видели, что уже с 3 утра начали собирать. Военные не хотели показывать, что Япония проигрывает, и постарались все убрать с больших улиц. А на маленьких улочках, рассказывают, что нельзя было пройти из-за трупов. Во дворе школы Мэйдзи, куда мы пришли, было что-то большое и черное. А вокруг него горел огонь. На самом деле это была гора обгоревших трупов. Наверное, метра два-три в высоту", - вспоминает Хамада. Он рассказал также, что иногда среди погибших оказывались и живые. Один из них попросил пить, и они с матерью напоили его. Хамада добавил, что на третий день мать смогла найти своего погибшего брата и на себе отнесла его тело на кремацию. За ней в очереди стояли родственники человека, которому они до этого дали воды. Он тоже умер. "От мест кремаций поднимался ужасный запах. Такая была реакция организма, что у меня пропало обоняние. И это не только у меня. В нашем классе было 12 детей, у кого пропало обоняние. Организм, видимо, таким образом отказывался его воспринимать. Запах был такой, что потом дня три было невозможно есть", - сказал собеседник агентства. Погибших, которых не нашли родственники, закапывали в 135 могильниках по всему городу. Спустя три года в 1948 году их эксгумировали и кремировали по буддистскому обряду. Значительная их часть была захоронена в Мемориальном павильоне Токио.

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