https://ria.ru/20250310/tokio-2003977916.html

Токио скорбит по жертвам ковровой бомбардировки 1945 года

Токио скорбит по жертвам ковровой бомбардировки 1945 года - РИА Новости, 10.03.2025

Токио скорбит по жертвам ковровой бомбардировки 1945 года

В 80-ю годовщину ковровой бомбардировки Токио, которую провели американские ВВС 10 марта 1945 года и которая до сих пор является крупнейшей в истории... РИА Новости, 10.03.2025

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. В 80-ю годовщину ковровой бомбардировки Токио, которую провели американские ВВС 10 марта 1945 года и которая до сих пор является крупнейшей в истории человечества по количеству жертв среди мирного населения с использованием неатомного оружия, в Мемориальном павильоне Токио пройдет траурная церемония памяти 100 тысяч человек, большинство из которых сгорели заживо. Церемония проводится по буддистскому обряду, в ней принимают участие члены императорской семьи, политики и жители столицы. Бомбардировки Токио начались с конца 1944 года, когда американские войска получили возможность использования аэродромов на Марианских островах, от которых Японию отделяло расстояние в 2400 километров, бомбардировщиками В29 с дальностью полета 5 тысяч километров. Всего с ноября 1944 года и до августа 1945 Токио подвергался налетам авиации 106 раз. Самыми крупными из них стали бомбардировки 10 марта, 13,15, 16 апреля, 24 и 25 мая 1945 года. Но наиболее чудовищной стала бомбардировка Токио, которая началась около полуночи 10 марта 1945 года. Если число жертв апрельских и майских налетов исчислялось тысячами, то при бомбардировке 10 марта погибли около 100 тысяч человек за одну ночь. Около полуночи 10 марта 1945 года началась бомбардировка Токио, которая до сих пор остается самой крупной по масштабу жертв среди мирного населения, нанесенного неатомным оружием. В районах, подвергшихся налету, уже не оставалось крупных военных предприятий – они были уничтожены при предыдущих бомбардировках. Бомбардировка Токио была заранее рассчитана на уничтожение максимального числа мирных жителей. Специально для бомбардировок Токио с учетом того, что тогда основным строительным материалом для домов было дерево и бумага, были разработаны зажигательные бомбы М69, начиненные напалмом и собранные в кассеты по 38 штук. Сначала в четырех местах были сброшены 4 зажигательно-осветительные бомбы по 50 килограммов, что не дало жителям покинуть район и парализовало пожарную охрану. А затем ковровой бомбардировкой были накрыты районы внутри. В районах, на которые 279 бомбардировщиков В29 сбросили в эту ночь 381,3 тысячи зажигательных бомб общим весом 1665 тонн, находились тесно прижавшиеся друг к другу деревянные дома с перегородками из бумаги. Распространению пожара способствовал и сильный ветер – американские войска специально выбирали день с такой погодой, и огненные смерчи. В газетах того времени бомбардировку называли "Токийское сожжение заживо". За 2,5 часа, которые длилась бомбардировка, около 100 тысяч человек погибли – в основном сгорели заживо, некоторые утонули, ища спасения в реке, около миллиона человек потеряли кров, сгорели 270 тысяч домов. Выгорела площадь в 41 квадратный километр – примерно треть от Токио без пригородов. Столб дыма поднимался на высоту 15 тысяч метров. Есть свидетельства, что сами американские летчики, проводившие бомбардировку на низкой высоте 1600-2200 метров, чувствовали жар, поднимавшийся от пожарищ, и запах горящего человеческого мяса. Погибших, которых не нашли родственники, закапывали в 135 могильниках. Спустя 3 года в 1948 году их эксгумировали и кремировали по буддистскому обряду. Значительная часть была захоронена в Мемориальном павильоне Токио.

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https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, япония