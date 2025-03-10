https://ria.ru/20250310/terrorist-2004116965.html

Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно

Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно - РИА Новости, 10.03.2025

Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно

Данные о сторонниках запрещенных в РФ террористических организаций вероятно будут переданы России тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок, РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:26:00+03:00

2025-03-10T15:26:00+03:00

2025-03-10T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Данные о сторонниках запрещенных в РФ террористических организаций вероятно будут переданы России тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России. Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ. "Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, - сообщили источники РИА Новости.Специалисты считают, что речь может идти о гражданах РФ, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий. "При этом согласно российскому законодательству их действия квалифицируются как прямое участие в деятельности террористических организаций, что влечет за собой крайне тяжелые правовые последствия в виде сроков лишения свободы от 10 до 20 лет", - напомнил источник агентства. "Для западной стороны подобный "слив" данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК* и ЛСР не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой "одноразовой" агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда!" - полагают источники.* Запрещенные в России террористические организации** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20250310/usaid-2004114300.html

https://ria.ru/20250303/rossiya-2002599723.html

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