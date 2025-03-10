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Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно - РИА Новости, 10.03.2025
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15:26 10.03.2025 (обновлено: 16:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/terrorist-2004116965.html
Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно
Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно - РИА Новости, 10.03.2025
Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно
Данные о сторонниках запрещенных в РФ террористических организаций вероятно будут переданы России тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Данные о сторонниках запрещенных в РФ террористических организаций вероятно будут переданы России тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России. Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ. &quot;Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием &quot;слива&quot; от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. &quot;умном голосовании&quot; или членов экстремистской организации &quot;Фонд борьбы с коррупцией&quot;**, - сообщили источники РИА Новости.Специалисты считают, что речь может идти о гражданах РФ, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий. "При этом согласно российскому законодательству их действия квалифицируются как прямое участие в деятельности террористических организаций, что влечет за собой крайне тяжелые правовые последствия в виде сроков лишения свободы от 10 до 20 лет", - напомнил источник агентства. &quot;Для западной стороны подобный &quot;слив&quot; данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК* и ЛСР не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой &quot;одноразовой&quot; агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда!&quot; - полагают источники.* Запрещенные в России террористические организации** Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250310/usaid-2004114300.html
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россия, фсб, украина
Россия, ФСБ, Украина
Данные о сторонниках террористов могут передать России тайно

Данные о сторонниках террористов могут передать России под прикрытием

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Данные о сторонниках запрещенных в РФ террористических организаций вероятно будут переданы России тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России. Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ.
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«

"Вероятнее всего данные сторонников этих организаций будут преданы российской стороне тайно или под прикрытием "слива" от бывших членов группировок. Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, - сообщили источники РИА Новости.

Специалисты считают, что речь может идти о гражданах РФ, которые отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram для вступления в эти террористические организации или тех, кто направлял свои данные "кураторам" при выполнении различных заданий. "При этом согласно российскому законодательству их действия квалифицируются как прямое участие в деятельности террористических организаций, что влечет за собой крайне тяжелые правовые последствия в виде сроков лишения свободы от 10 до 20 лет", - напомнил источник агентства.
«

"Для западной стороны подобный "слив" данных не нанесет существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК* и ЛСР не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой "одноразовой" агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда!" - полагают источники.

* Запрещенные в России террористические организации
** Экстремистская организация, запрещена в России.
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