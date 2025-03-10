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В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 10.03.2025
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08:20 10.03.2025 (обновлено: 09:06 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/teplovoz-2004000792.html
В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 10.03.2025
В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:20:00+03:00
2025-03-10T09:06:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено", – говорится в сообщении. Отмечается, что причины и обстоятельства устанавливаются. "Беловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сообщает надзорное ведомство.
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белово
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происшествия, белово, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

На станции Белово в Кемеровской области тепловоз сошел с рельсов

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСход тепловоза на станции Белово в Кемеровской области
Сход тепловоза на станции Белово в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Сход тепловоза на станции Белово в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства устанавливаются.
"Беловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сообщает надзорное ведомство.
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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