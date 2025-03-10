https://ria.ru/20250310/teplovoz-2004000792.html

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 10.03.2025

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:20:00+03:00

2025-03-10T08:20:00+03:00

2025-03-10T09:06:00+03:00

происшествия

белово

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено", – говорится в сообщении. Отмечается, что причины и обстоятельства устанавливаются. "Беловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html

белово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белово, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура