В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
На станции Белово в Кемеровской области тепловоз сошел с рельсов
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСход тепловоза на станции Белово в Кемеровской области
Сход тепловоза на станции Белово в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства устанавливаются.
"Беловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сообщает надзорное ведомство.
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