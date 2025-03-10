В Чечне назвали блокировку Telegram необоснованной
Чечнский министр Дудаев назвал блокировку Telegram в республике необоснованной
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Блокировка мессенджера Telegram на территории Чечни является абсолютно необоснованной и нерациональной, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
Ранее в СМИ распространилась информация, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов.
«
"Блокировка мессенджера Telegram на территории Чеченской Республики является абсолютно необоснованной и нерациональной. Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?" - написал Дудаев.
Он подчеркнул, что блокировка любой платформы из-за "деятельности отдельных провокаторов нерациональна". По его мнению, вместо того, чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе.
"Чеченская Республика, согласно официальной статистике, является одним из самых безопасных регионов России. Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны", - добавил он.