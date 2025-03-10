https://ria.ru/20250310/tankery-2004150706.html

Владельцы затонувших танкеров хотят создать фонды для компенсации ущерба

Владельцы затонувших танкеров хотят создать фонды для компенсации ущерба - РИА Новости, 10.03.2025

Владельцы затонувших танкеров хотят создать фонды для компенсации ущерба

Судовладельцы затонувших танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:26:00+03:00

2025-03-10T17:26:00+03:00

2025-03-10T17:30:00+03:00

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Судовладельцы затонувших танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба, передаёт корреспондент РИА Новости."Основное ходатайство о создании фонда ограничения ответственности собственника судна. Данный институт является обеспечительными мерами в интересах истца, а также иных лиц, которым причинен ущерб или может быть причинен ущерб в результате инцидента 15 декабря 2024 года. Фонд создается собственником судна, как потенциальным ответственным лицом в том суде, в котором рассматриваются требования по иску в результате загрязнения, фонд - это финансовое наполнение, которое позволяет как заявителю по иску, так и иным лицам, которые могут предъявить требования к собственнику, исполнить требования. Исходя из технических параметров судна был выработан лимит ответственности собственников судна, который составляет 4 миллиона 510 условных единиц на день создания фонда - сумма в рублевом эквиваленте составляет более 533 миллиона рублей", - сказала представитель компании судовладельца "Волгонефть-239" - "Волгатранснефть".По ее словам, создание фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания в качестве института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.В данном случае "Волгатранснефть" для фонда имеет гарантию АО "Российская национальная перестраховочная компания". Она отметила, что сумма гарантии "значительно превышает сумму требований истца". Срок ее действия до 16 декабря 2030 года.По словам представителя компании, создание данного фонда будет направлено на защиту интересов не только истца, но и иных лиц, которые могут обратиться за возмещением ущерба.Также суд удовлетворил ходатайство о привлечении к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Речь идёт о АО "Российская национальная перестраховочная компания" и страховщика ответственности собственника танкера "Волгонефть-239" - ООО "Абсолют страхование".Представитель соответчиков ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ" также ходатайствовал о создании фонда с идентичным объемом финансирования - еще на 533 миллионов рублей. В качестве гаранта этого фонда назван страховщик САО "ВСК".В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.

https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

https://ria.ru/20250304/mazut-2002895180.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

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россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, краснодарский край, происшествия