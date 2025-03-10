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СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет - РИА Новости, 10.03.2025
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22:57 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/tanker-2004198330.html
СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет
СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет
Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:57:00+03:00
2025-03-10T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости/Прайм. Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в области морской безопасности. "Два источника в области морской безопасности заявили, что нет никаких признаков злонамеренной деятельности или вовлеченности в инцидент других субъектов", - говорится в материале. Ранее судоходная компания Crowley сообщила, что столкновение произошло, когда танкер стоял на якоре. Глава британского порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс предположил, что движущееся судно могло идти на автопилоте, а на мостике никого не было. В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
https://ria.ru/20250310/britanija-2004198124.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет

Reuters: признаков причастности к столкновению танкера и грузового судна нет

© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости/Прайм. Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в области морской безопасности.
«
"Два источника в области морской безопасности заявили, что нет никаких признаков злонамеренной деятельности или вовлеченности в инцидент других субъектов", - говорится в материале.
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Грузовое судно и танкер получили повреждения в результате столкновения
Вчера, 22:55
Ранее судоходная компания Crowley сообщила, что столкновение произошло, когда танкер стоял на якоре. Глава британского порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс предположил, что движущееся судно могло идти на автопилоте, а на мостике никого не было.
В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим
Вчера, 22:52
 
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