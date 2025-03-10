https://ria.ru/20250310/tanker-2004198330.html

СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет

СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет - РИА Новости, 10.03.2025

СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет

Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:57:00+03:00

2025-03-10T22:57:00+03:00

2025-03-10T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости/Прайм. Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в области морской безопасности. "Два источника в области морской безопасности заявили, что нет никаких признаков злонамеренной деятельности или вовлеченности в инцидент других субъектов", - говорится в материале. Ранее судоходная компания Crowley сообщила, что столкновение произошло, когда танкер стоял на якоре. Глава британского порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс предположил, что движущееся судно могло идти на автопилоте, а на мостике никого не было. В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.

https://ria.ru/20250310/britanija-2004198124.html

https://ria.ru/20250310/tanker-2004197899.html

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