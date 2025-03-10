СМИ: признаков причастности злоумышленников к инциденту в Северном море нет
Reuters: признаков причастности к столкновению танкера и грузового судна нет
© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости/Прайм. Признаков того, что какие-либо злоумышленники могут быть причастны к столкновению танкера и грузового судна у берегов Великобритании, нет, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в области морской безопасности.
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"Два источника в области морской безопасности заявили, что нет никаких признаков злонамеренной деятельности или вовлеченности в инцидент других субъектов", - говорится в материале.
Ранее судоходная компания Crowley сообщила, что столкновение произошло, когда танкер стоял на якоре. Глава британского порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс предположил, что движущееся судно могло идти на автопилоте, а на мостике никого не было.
В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.