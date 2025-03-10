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Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим - РИА Новости, 10.03.2025
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22:52 10.03.2025 (обновлено: 22:53 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tanker-2004197899.html
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим - РИА Новости, 10.03.2025
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим
Один член экипажа грузового судна, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, числится пропавшим, его поиски продолжаются, сообщила в понедельник... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:52:00+03:00
2025-03-10T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Один член экипажа грузового судна, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, числится пропавшим, его поиски продолжаются, сообщила в понедельник компания-владелец корабля Ernst Russ. Ранее британский депутат Грэм Стюарт сообщил, что все члены экипажей двух судов находятся в безопасности, один человек был госпитализирован. "Тринадцать из 14 членов экипажа Solong были в безопасности доставлены на берег. Усилия по поиску пропавшего члена экипажа продолжаются", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал Sky News. В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
https://ria.ru/20250310/sudno-2004188818.html
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим

Один член экипажа столкнувшегося с танкером судна Solong числится пропавшим

© Фото : соцстетиПожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцстети
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Один член экипажа грузового судна, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, числится пропавшим, его поиски продолжаются, сообщила в понедельник компания-владелец корабля Ernst Russ.
Ранее британский депутат Грэм Стюарт сообщил, что все члены экипажей двух судов находятся в безопасности, один человек был госпитализирован.
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия
Вчера, 21:04
«
"Тринадцать из 14 членов экипажа Solong были в безопасности доставлены на берег. Усилия по поиску пропавшего члена экипажа продолжаются", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал Sky News.
В понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер сообщало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреВеликобритания
 
 
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