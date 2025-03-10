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В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера - РИА Новости, 10.03.2025
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19:21 10.03.2025 (обновлено: 19:22 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tanker-2004172705.html
В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера
В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера - РИА Новости, 10.03.2025
В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера
Все члены экипажей танкера и столкнувшегося с ним у берегов Британии грузового судна в безопасности, один человек в больнице, заявил член британского парламента РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все члены экипажей танкера и столкнувшегося с ним у берегов Британии грузового судна в безопасности, один человек в больнице, заявил член британского парламента Грэм Стюарт. "Насколько я понимаю, один человек в больнице, а оставшиеся 36 членов обоих экипажей в безопасности", - написал Стюарт в соцсетях после разговора с британским министром транспорта. Ранее телеканал Sky News сообщил, что у берегов Британии столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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в мире, сша, португалия
В мире, США, Португалия
В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера

Парламентарий Стюарт: члены экипажей танкера и грузового судна в безопасности

© Фото : соцстетиПожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцстети
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все члены экипажей танкера и столкнувшегося с ним у берегов Британии грузового судна в безопасности, один человек в больнице, заявил член британского парламента Грэм Стюарт.
«
"Насколько я понимаю, один человек в больнице, а оставшиеся 36 членов обоих экипажей в безопасности", - написал Стюарт в соцсетях после разговора с британским министром транспорта.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что у берегов Британии столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
7 марта, 23:37
 
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