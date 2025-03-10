https://ria.ru/20250310/tanker-2004172705.html

В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера

В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера - РИА Новости, 10.03.2025

В парламенте Британии рассказали о состоянии экипажа столкнувшегося танкера

Все члены экипажей танкера и столкнувшегося с ним у берегов Британии грузового судна в безопасности, один человек в больнице, заявил член британского парламента РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все члены экипажей танкера и столкнувшегося с ним у берегов Британии грузового судна в безопасности, один человек в больнице, заявил член британского парламента Грэм Стюарт. "Насколько я понимаю, один человек в больнице, а оставшиеся 36 членов обоих экипажей в безопасности", - написал Стюарт в соцсетях после разговора с британским министром транспорта. Ранее телеканал Sky News сообщил, что у берегов Британии столкнулись танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

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