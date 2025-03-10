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На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2025
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18:21 10.03.2025 (обновлено: 19:44 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tanker-2004162888.html
На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы
На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2025
На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы
На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:21:00+03:00
2025-03-10T19:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании Crowley."Примерно в 10:00 UTC (13:00 мск. — Прим. ред.), находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", — говорится в заявлении.При столкновении грузовое хранилище с топливом Jet-A1 получило повреждения, что привело его разливу и возгоранию."Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", — указали в компании. Отмечается, что Crowley активировала экстренный план реагирования и работает с госагентствами для локализации пожара и обеспечения безопасности судна."Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", — добавили в Crowley.По данным Sky News, инцидент произошел примерно в 16 километрах от побережья. Танкер Stena Immaculate шел под флагом США, а контейнеровоз Solong — Португалии. На место столкновения направились самолет и вертолет береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии
Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
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в мире, великобритания, северное море, сша
В мире, Великобритания, Северное море, США
На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы

На танкере, столкнувшемся с судном у берегов Британии, прогремели взрывы

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании Crowley.
"Примерно в 10:00 UTC (13:00 мск. — Прим. ред.), находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", — говорится в заявлении.
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При столкновении грузовое хранилище с топливом Jet-A1 получило повреждения, что привело его разливу и возгоранию.
"Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", — указали в компании.

Как заявил член британского парламента Грэм Стюарт, всего на обоих судах было 36 человек, одного из них госпитализировали. При этом чуть ранее телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби сообщал о 32 пострадавших.

Отмечается, что Crowley активировала экстренный план реагирования и работает с госагентствами для локализации пожара и обеспечения безопасности судна.
"Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", — добавили в Crowley.
По данным Sky News, инцидент произошел примерно в 16 километрах от побережья. Танкер Stena Immaculate шел под флагом США, а контейнеровоз Solong — Португалии. На место столкновения направились самолет и вертолет береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара.
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