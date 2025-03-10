https://ria.ru/20250310/tanker-2004162888.html

На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы

На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2025

На борту танкера после ЧП у берегов Британии прогремели взрывы

На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:21:00+03:00

2025-03-10T18:21:00+03:00

2025-03-10T19:44:00+03:00

в мире

великобритания

северное море

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004136146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83fbda037205d1e61696cf534e70b86c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании Crowley."Примерно в 10:00 UTC (13:00 мск. — Прим. ред.), находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", — говорится в заявлении.При столкновении грузовое хранилище с топливом Jet-A1 получило повреждения, что привело его разливу и возгоранию."Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", — указали в компании. Отмечается, что Crowley активировала экстренный план реагирования и работает с госагентствами для локализации пожара и обеспечения безопасности судна."Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", — добавили в Crowley.По данным Sky News, инцидент произошел примерно в 16 километрах от побережья. Танкер Stena Immaculate шел под флагом США, а контейнеровоз Solong — Португалии. На место столкновения направились самолет и вертолет береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000592635.html

великобритания

северное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии. 2025-03-10T18:21 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, северное море, сша