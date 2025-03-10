https://ria.ru/20250310/tanker-2004151919.html
СМИ: все члены экипажа танкера, столкнувшегося с грузовым судном, живы
СМИ: все члены экипажа танкера, столкнувшегося с грузовым судном, живы - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: все члены экипажа танкера, столкнувшегося с грузовым судном, живы
Все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с грузовым судном у берегов Британии, живы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судоходную компанию РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:32:00+03:00
2025-03-10T17:32:00+03:00
2025-03-10T17:33:00+03:00
в мире
северное море
сша
португалия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с грузовым судном у берегов Британии, живы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судоходную компанию Stena Bulk. "Все члены экипажа горящего танкера в Северном море живы", - передает агентство со ссылкой на компанию-судовладельца. Ранее телеканал Sky News сообщил, что у берегов Британии столкнулся танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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сша
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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии
Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
2025-03-10T17:32
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в мире, северное море, сша, португалия, великобритания
В мире, Северное море, США, Португалия, Великобритания
СМИ: все члены экипажа танкера, столкнувшегося с грузовым судном, живы
AFP: все члены экипажа танкера, столкнувшегося у берегов Британии, живы