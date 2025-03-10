https://ria.ru/20250310/tanker-2004142081.html

При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди

При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди - РИА Новости, 10.03.2025

При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди

Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:47:00+03:00

2025-03-10T16:47:00+03:00

2025-03-10T18:19:00+03:00

в мире

великобритания

северное море

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби."Главный управляющий порта Гримсби Ист - Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших", - сообщает канал.Сообщается, что три группы пострадавших были доставлены на катерах. Степень тяжести их состояния неизвестна, однако, по словам Бойерса, все они прибыли в порт живыми.Ранее телеканал Sky News сообщил, ссылаясь на британскую береговую охрану, что в Северном море в 16 километрах от побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. На место были направлены самолет и вертолет береговой охраны. По информации благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде, на судах возник пожар. По данным Sky News, речь идет о танкере Stena Immaculate под флагом США и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

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в мире, великобритания, северное море