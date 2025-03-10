При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди
Sky News: при ЧП с танкером и судном у британских берегов пострадали 32 человека
© СоцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Кадр видео
© Соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Кадр видео
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.
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"Главный управляющий порта Гримсби Ист - Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших", - сообщает канал.
Сообщается, что три группы пострадавших были доставлены на катерах. Степень тяжести их состояния неизвестна, однако, по словам Бойерса, все они прибыли в порт живыми.
Ранее телеканал Sky News сообщил, ссылаясь на британскую береговую охрану, что в Северном море в 16 километрах от побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. На место были направлены самолет и вертолет береговой охраны. По информации благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде, на судах возник пожар. По данным Sky News, речь идет о танкере Stena Immaculate под флагом США и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
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