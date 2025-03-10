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При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди - РИА Новости, 10.03.2025
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16:47 10.03.2025 (обновлено: 18:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tanker-2004142081.html
При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди
При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди - РИА Новости, 10.03.2025
При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди
Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:47:00+03:00
2025-03-10T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.&quot;Главный управляющий порта Гримсби Ист - Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших&quot;, - сообщает канал.Сообщается, что три группы пострадавших были доставлены на катерах. Степень тяжести их состояния неизвестна, однако, по словам Бойерса, все они прибыли в порт живыми.Ранее телеканал Sky News сообщил, ссылаясь на британскую береговую охрану, что в Северном море в 16 километрах от побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. На место были направлены самолет и вертолет береговой охраны. По информации благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде, на судах возник пожар. По данным Sky News, речь идет о танкере Stena Immaculate под флагом США и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
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в мире, великобритания, северное море
В мире, Великобритания, Северное море
При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали люди

Sky News: при ЧП с танкером и судном у британских берегов пострадали 32 человека

© СоцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Кадр видео
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Кадр видео
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.
«

"Главный управляющий порта Гримсби Ист - Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших", - сообщает канал.

Сообщается, что три группы пострадавших были доставлены на катерах. Степень тяжести их состояния неизвестна, однако, по словам Бойерса, все они прибыли в порт живыми.
Ранее телеканал Sky News сообщил, ссылаясь на британскую береговую охрану, что в Северном море в 16 километрах от побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. На место были направлены самолет и вертолет береговой охраны. По информации благотворительной организации RNLI, занимающейся спасением людей на воде, на судах возник пожар. По данным Sky News, речь идет о танкере Stena Immaculate под флагом США и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреВеликобританияСеверное море
 
 
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