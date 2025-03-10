https://ria.ru/20250310/tanker-2004133426.html

У берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

У берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 10.03.2025

У берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

В Северном море, у берегов Британии, столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, сообщил Sky News со ссылкой на представителя местной береговой охраны. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:18:00+03:00

2025-03-10T16:18:00+03:00

2025-03-10T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Северном море, у берегов Британии, столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, сообщил Sky News со ссылкой на представителя местной береговой охраны."Береговая охрана в настоящее время координирует чрезвычайный ответ на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у берегов Восточного Йоркшира", — привел телеканал слова ее представителя.По данным Sky News, речь идет о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии. Известно о 32 пострадавших.Инцидент произошел примерно в 16 километрах от побережья, информация об этом поступила около 09:50 по местному времени (12:50 мск).На место столкновения направились самолет и вертолет береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара.

https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999954459.html

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Последствия столкновения нефтяного танкера и грузового судна у берегов Британии Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Британии, начался пожар. По данным Sky, речь о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии. 2025-03-10T16:18 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, северное море, великобритания, сша, португалия