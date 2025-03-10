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В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в хранении наркотиков

В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в хранении наркотиков - РИА Новости, 10.03.2025

В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в хранении наркотиков

Гражданин РФ арестован на таиландском острое Пханган по обвинению в хранении наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok Post. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:58:00+03:00

2025-03-10T12:58:00+03:00

2025-03-10T12:58:00+03:00

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БАНГКОК, 10 мар – РИА Новости. Гражданин РФ арестован на таиландском острое Пханган по обвинению в хранении наркотиков, сообщает в понедельник газета Bangkok Post. "Гражданин России Владислав Кленов арестован полицией острова Пханган в провинции Сураттхани в воскресенье вечером по обвинению в нелегальной работе и хранении запрещенных наркотиков", - говорится в сообщении издания. Газета также публикует фотографии найденных у россиянина полицейского жилета, иммитационного духового пистолета-пулемета, магазинов к нему, пакетиков с наркотиком и его российского паспорта. Полиция обратила внимание на россиянина после того, как иностранные туристы пожаловались в туристическую полицию на его хамское поведение "на грани угроз физического насилия". Мужчина при общении с соотечественниками и другими иностранцами намекал на свои связи в полиции и показывал им, по их мнению, с целью запугать, свои фотографии в таиландском полицейском жилете с пистолетом-пулеметом в руках, сообщает газета. По данным газеты, полицейские обнаружили на первом этаже дома легальный магазин по продаже марихуаны, а россиянин в нем нелегально работает. На допросе мужчина, в комнате которого полиция нашла пакет с кокаином, заявил, что хозяин магазина разрешил ему в обмен на работу продавцом жить в одной из комнат дома. Россиянину грозит штраф и депортация за нелегальную работу продавцом, запрещенную для иностранных граждан. Кокаин в Таиланде относится ко 2 группе наркотических веществ. За хранение кокаина в количестве менее 100 граммов в стране наказывают тюремным заключением сроком до 5 лет и штрафом до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов).

https://ria.ru/20250308/draka-2003837342.html

https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html

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