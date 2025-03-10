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СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины - РИА Новости, 10.03.2025
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14:55 10.03.2025
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СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины
СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины - РИА Новости, 10.03.2025
СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины
Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:55:00+03:00
2025-03-10T14:55:00+03:00
в мире
великобритания
сша
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны США, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Кабинет Стармера из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона. Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании", - говорится в сообщении. Тем не менее, по информации СВР, в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться "шумом из ничего", поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы.
https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html
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в мире, великобритания, сша, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины

СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости киевского режима

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны США, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Кабинет Стармера из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона. Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании", - говорится в сообщении.
Тем не менее, по информации СВР, в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться "шумом из ничего", поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
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В миреВеликобританияСШАКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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