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СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины

СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины - РИА Новости, 10.03.2025

СВР: Стармер лезет из кожи вон для укрепления устойчивости Украины

Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:55:00+03:00

2025-03-10T14:55:00+03:00

2025-03-10T14:55:00+03:00

в мире

великобритания

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кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны США, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Кабинет Стармера из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона. Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании", - говорится в сообщении. Тем не менее, по информации СВР, в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться "шумом из ничего", поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы.

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

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в мире, великобритания, сша, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)