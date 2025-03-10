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В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 10.03.2025
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14:45 10.03.2025 (обновлено: 14:57 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/svr-2004102817.html
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 10.03.2025
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
Британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке, перед британскими СМИ и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:45:00+03:00
2025-03-10T14:57:00+03:00
в мире
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке, перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "уязвимого перед манипуляциями Кремля", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Россия, Дональд Трамп
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине

СВР: Британия подрывает миротворческие усилия администрации Трампа по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке, перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "уязвимого перед манипуляциями Кремля", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
Вчера, 14:42
 
В миреУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАРоссияДональд Трамп
 
 
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