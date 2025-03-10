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В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине - РИА Новости, 10.03.2025
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
Британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке, перед британскими СМИ и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:45:00+03:00
2025-03-10T14:45:00+03:00
2025-03-10T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке, перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "уязвимого перед манипуляциями Кремля", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Россия, Дональд Трамп
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
СВР: Британия подрывает миротворческие усилия администрации Трампа по Украине