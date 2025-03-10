https://ria.ru/20250310/svr-2004100187.html

СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном

СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 10.03.2025

СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном

Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:39:00+03:00

2025-03-10T14:39:00+03:00

2025-03-10T14:55:00+03:00

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

великобритания

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/shpion-2004050414.html

сша

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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания