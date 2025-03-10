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СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном
СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 10.03.2025
СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном
Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:39:00+03:00
2025-03-10T14:39:00+03:00
2025-03-10T14:55:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
великобритания
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ", - говорится в сообщении.
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великобритания
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Великобритания
СВР: Лондон испугался из-за начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном
СВР: Лондон испугался провала сдерживания Москвы из-за ее диалога с США