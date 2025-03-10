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ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Павловка Запорожской области и РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:10:00+03:00
2025-03-10T12:10:00+03:00
2025-03-10T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии" , - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"