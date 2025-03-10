https://ria.ru/20250310/svo-2004055948.html

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.03.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:09:00+03:00

2025-03-10T12:09:00+03:00

2025-03-10T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

алексеевка

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, танк и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, алексеевка