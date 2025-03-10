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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:07:00+03:00
2025-03-10T12:07:00+03:00
2025-03-10T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли 30 военных в зоне действий "Севера"