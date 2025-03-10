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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:07:00+03:00

2025-03-10T12:07:00+03:00

2025-03-10T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, безопасность