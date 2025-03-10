https://ria.ru/20250310/sudno-2004188818.html

Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия

Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия - РИА Новости, 10.03.2025

Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия

Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером у восточного побережья Великобритании, перевозит, среди прочего, 15 контейнеров с ядовитым цианидом... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:04:00+03:00

2025-03-10T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером у восточного побережья Великобритании, перевозит, среди прочего, 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd"s List Intelligence. "Судно Solong… перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза", - говорится в сообщении агентства. Контейнеровоз, шедший под флагом Португалии, также транспортирует неизвестное количество алкоголя, сказано в материале. Цианид натрия - чрезвычайно ядовитое вещество, очень опасное для человека и животных. Он вызывает удушье вследствие паралича тканевого дыхания, что приводит к сердечной недостаточности. Вещество не горит, но образует горючий газ при контакте с водой или влажным воздухом. В огне выделяет раздражающие или токсичные пары. Ранее в понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены, один человек был доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил.

https://ria.ru/20250310/britaniya-2004182642.html

https://ria.ru/20250310/tanker-2004162888.html

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в мире, великобритания, португалия, северное море