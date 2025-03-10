Судно, столкнувшееся с танкером близ Британии, перевозит цианид натрия
Reuters: столкнувшееся с танкером cудно Solong перевозит опасный цианид натрия
© Фото : соцсетиВ Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
© Фото : соцсети
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером у восточного побережья Великобритании, перевозит, среди прочего, 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd"s List Intelligence.
"Судно Solong… перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза", - говорится в сообщении агентства.
Контейнеровоз, шедший под флагом Португалии, также транспортирует неизвестное количество алкоголя, сказано в материале.
Цианид натрия - чрезвычайно ядовитое вещество, очень опасное для человека и животных. Он вызывает удушье вследствие паралича тканевого дыхания, что приводит к сердечной недостаточности. Вещество не горит, но образует горючий газ при контакте с водой или влажным воздухом. В огне выделяет раздражающие или токсичные пары.
Ранее в понедельник нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Все члены экипажей двух судов были спасены, один человек был доставлен в больницу. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил.