https://ria.ru/20250310/sud-2004185516.html

Жителя Калининградской области, ранившего подростка ножом, арестовали

Жителя Калининградской области, ранившего подростка ножом, арестовали - РИА Новости, 10.03.2025

Жителя Калининградской области, ранившего подростка ножом, арестовали

Правдинский городской суд под Калининградом заключил под стражу мужчину, который ранил ножом подростка, заступившегося за свою тетю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:40:00+03:00

2025-03-10T20:40:00+03:00

2025-03-10T20:41:00+03:00

происшествия

калининградская область

правдинский район

россия

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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Правдинский городской суд под Калининградом заключил под стражу мужчину, который ранил ножом подростка, заступившегося за свою тетю, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, вечером 8 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире в одном из поселков Правдинского района, в ходе конфликта с сожительницей нанес ее 15-летнему племяннику, который заступился за родственницу, удар ножом в область легкого. "Постановлением Правдинского районного суда в отношении обвиняемого Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 мая…" - говорится в сообщении суда. Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В обосновании ходатайства об аресте следователь указал, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, а также скрывался от органов предварительного следствия, злоупотребляет спиртными напитками, по месту жительства характеризуется отрицательно, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

https://ria.ru/20241202/shkolnitsa-1986923545.html

https://ria.ru/20250123/zaderzhanie-1995228589.html

калининградская область

правдинский район

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происшествия, калининградская область, правдинский район, россия