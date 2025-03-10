Жителя Калининградской области, ранившего подростка ножом, арестовали
Суд заключил под стражу калининградца, ранившего подростка ножом в грудь
© Фото : Калининградский областной судМужчина, обвиняемый в причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, в Правдинском районном суде
Мужчина, обвиняемый в причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, в Правдинском районном суде
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Правдинский городской суд под Калининградом заключил под стражу мужчину, который ранил ножом подростка, заступившегося за свою тетю, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, вечером 8 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире в одном из поселков Правдинского района, в ходе конфликта с сожительницей нанес ее 15-летнему племяннику, который заступился за родственницу, удар ножом в область легкого.
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"Постановлением Правдинского районного суда в отношении обвиняемого Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 мая…" - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В обосновании ходатайства об аресте следователь указал, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, а также скрывался от органов предварительного следствия, злоупотребляет спиртными напитками, по месту жительства характеризуется отрицательно, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.