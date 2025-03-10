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Лидера "Кавказского легиона" заочно приговорили к сроку - РИА Новости, 10.03.2025
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19:36 10.03.2025 (обновлено: 19:37 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/sud-2004174757.html
Лидера "Кавказского легиона" заочно приговорили к сроку
Лидера "Кавказского легиона" заочно приговорили к сроку - РИА Новости, 10.03.2025
Лидера "Кавказского легиона" заочно приговорили к сроку
Военный суд в России заочно приговорил к 25 годам колонии лидера вооруженного формирования "Кавказский легион" Ладо Гамсахурдию, вторгшегося в Курскую область,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:36:00+03:00
2025-03-10T19:37:00+03:00
происшествия
россия
курская область
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в России заочно приговорил к 25 годам колонии лидера вооруженного формирования "Кавказский легион" Ладо Гамсахурдию, вторгшегося в Курскую область, сообщает Генпрокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Грузии Ладо Гамсахурдии. Он признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В суде было установлено, что Гамсахурдия, являющийся с марта 2022 года наемником, в августе-сентябре 2024 года, нарушая суверенитет РФ, вторгся в составе возглавляемого им вооруженного формирования "Кавказский легион" на территорию Курской области. Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, административные здания, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных жителей. Гамсахурдия был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следует отметить, что в декабре 2024 года Гамсахурдия был заочно осужден по частям 1, 3 статьи 359 УК РФ (вербовка наемников и участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом ранее назначенного наказания суд заочно приговорил Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250310/rossija-2004114915.html
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происшествия, россия, курская область, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Лидера "Кавказского легиона" заочно приговорили к сроку

Суд заочно приговорил к 25 годам лидера "Кавказского легиона" Гамсахурдию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в России заочно приговорил к 25 годам колонии лидера вооруженного формирования "Кавказский легион" Ладо Гамсахурдию, вторгшегося в Курскую область, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Грузии Ладо Гамсахурдии. Он признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В суде было установлено, что Гамсахурдия, являющийся с марта 2022 года наемником, в августе-сентябре 2024 года, нарушая суверенитет РФ, вторгся в составе возглавляемого им вооруженного формирования "Кавказский легион" на территорию Курской области. Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, административные здания, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных жителей.
Гамсахурдия был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Следует отметить, что в декабре 2024 года Гамсахурдия был заочно осужден по частям 1, 3 статьи 359 УК РФ (вербовка наемников и участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом ранее назначенного наказания суд заочно приговорил Гамсахурдию к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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