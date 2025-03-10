https://ria.ru/20250310/sud-2004158255.html
Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии
Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 10.03.2025
Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, назначенный блогеру Анастасии... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:51:00+03:00
2025-03-10T17:51:00+03:00
2025-03-10T17:51:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде. "Судебные решения оставлены без изменения",- сказал собеседник агентства. Тверской райсуд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала. Позже Мосгорсуд утвердил штраф.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241230/dom-1992087939.html
https://ria.ru/20241220/kirkorov-1990447797.html
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происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Московский городской суд
Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии
Кассационный суд признал законным штраф блогеру Ивлеевой за дискредитацию армии
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебные решения оставлены без изменения",- сказал собеседник агентства.
Тверской райсуд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву
по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ
(Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.
Вину в дискредитации армии блогер не признала.
Позже Мосгорсуд
утвердил штраф.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская