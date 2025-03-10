https://ria.ru/20250310/sud-2004158255.html

Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии

Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 10.03.2025

Ивлеева не смогла оспорить штраф за дискредитацию армии

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, назначенный блогеру Анастасии... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:51:00+03:00

2025-03-10T17:51:00+03:00

2025-03-10T17:51:00+03:00

происшествия

россия

анастасия ивлеева

московский городской суд

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде. "Судебные решения оставлены без изменения",- сказал собеседник агентства. Тверской райсуд в апреле 2024 года оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* (принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала. Позже Мосгорсуд утвердил штраф.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241230/dom-1992087939.html

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происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд