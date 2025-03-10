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Суд оправдал треш-стримера из Ярославля по обвинению в угрозах Мизулиной - РИА Новости, 10.03.2025
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10:48 10.03.2025 (обновлено: 10:50 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/strimer-2004033485.html
Суд оправдал треш-стримера из Ярославля по обвинению в угрозах Мизулиной
Суд оправдал треш-стримера из Ярославля по обвинению в угрозах Мизулиной - РИА Новости, 10.03.2025
Суд оправдал треш-стримера из Ярославля по обвинению в угрозах Мизулиной
Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера Аслана Дурдиева невиновным по статье об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:48:00+03:00
2025-03-10T10:50:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
екатерина мизулина
ирина волк
лига безопасного интернета
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера Аслана Дурдиева невиновным по статье об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Гособвинение запросило ему 4,5 года в лишения свободы."Признать невиновным... по эпизоду угрозы убийством", - огласила судья.По статье 111 УК РФ судья постановила "назначить пять месяцев исправительных работ", отметив при этом, что нанесенный Дурдиевым вред здоровью квалифицирован как лёгкий, хотя в обвинении было - тяжкий.Судья добавила также, что Дурдиев освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Адвокат обвиняемого сообщал журналистам, что экспертиза не выявила угроз жизни в словах стримера в адрес Мизулиной. Также Дурдиев извинялся перед ней – и в суде, и на видео, которое публиковала официальный представитель МВД Ирина Волк.
https://ria.ru/20250129/sud-1996115514.html
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происшествия, ярославль, россия, екатерина мизулина, ирина волк, лига безопасного интернета
Происшествия, Ярославль, Россия, Екатерина Мизулина, Ирина Волк, Лига безопасного интернета
Суд оправдал треш-стримера из Ярославля по обвинению в угрозах Мизулиной

Суд признал треш-стримера из Ярославля Дурдиева невиновным в угрозах Мизулиной

Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Аслан Дурдиев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера Аслана Дурдиева невиновным по статье об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Гособвинение запросило ему 4,5 года в лишения свободы.
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"Признать невиновным... по эпизоду угрозы убийством", - огласила судья.
По статье 111 УК РФ судья постановила "назначить пять месяцев исправительных работ", отметив при этом, что нанесенный Дурдиевым вред здоровью квалифицирован как лёгкий, хотя в обвинении было - тяжкий.
Судья добавила также, что Дурдиев освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Адвокат обвиняемого сообщал журналистам, что экспертиза не выявила угроз жизни в словах стримера в адрес Мизулиной. Также Дурдиев извинялся перед ней – и в суде, и на видео, которое публиковала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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ПроисшествияЯрославльРоссияЕкатерина МизулинаИрина ВолкЛига безопасного интернета
 
 
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