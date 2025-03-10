https://ria.ru/20250310/strelba-2004138195.html

Мужчине, обстрелявшему подростков в Москве, предъявили обвинение

Мужчине, обстрелявшему подростков в Москве, предъявили обвинение - РИА Новости, 10.03.2025

Мужчине, обстрелявшему подростков в Москве, предъявили обвинение

Обстрелявшему подростков жителю Москвы предъявлено обвинение в хулиганстве, он частично признал вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:34:00+03:00

2025-03-10T16:34:00+03:00

2025-03-10T16:36:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обстрелявшему подростков жителю Москвы предъявлено обвинение в хулиганстве, он частично признал вину, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. "Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... Следователями столичного СК и фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемом преступлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

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россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва