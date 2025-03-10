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В США арестовали подростка, угрожавшего напасть на школу - РИА Новости, 10.03.2025
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16:02 10.03.2025 (обновлено: 16:03 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/strelba-2004126836.html
В США арестовали подростка, угрожавшего напасть на школу
В США арестовали подростка, угрожавшего напасть на школу - РИА Новости, 10.03.2025
В США арестовали подростка, угрожавшего напасть на школу
Полиция американского штата Флорида арестовала 17-летнего подростка Тимоти Томаса после того, как он пригрозил напасть на школу в городе Сэнфорд. РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Полиция американского штата Флорида арестовала 17-летнего подростка Тимоти Томаса после того, как он пригрозил напасть на школу в городе Сэнфорд. "Следователи полиции Сэнфорда арестовали Тимоти Томаса в связи с угрозами в интернете устроить стрельбу в школе", - говорится в публикации департамента полиции Сэнфорда в соцсети Facebook*. Правоохранители отмечают, что подростку в связи с публикации им видео онлайн было предъявлено обвинение в "запугивании посредством письменной или электронной угрозы массовым расстрелом или террористическим актом". Подчеркивается, что на видеозаписи были запечатлены оружие и бронежилеты. При обыске в доме подростка было обнаружено страйкбольное оружие, которое правоохранители приняли за боевое, а также бронежилет для этого вида спорта. Полиция все же изъяла этот "арсенал".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250214/ssha-1999253249.html
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в мире, флорида, россия, сша
В мире, Флорида, Россия, США
В США арестовали подростка, угрожавшего напасть на школу

Во Флориде арестовали подростка, угрожавшего устроить стрельбу в школе

© AP Photo / David GoldmanОфицер полиции штата Флорида, США
Офицер полиции штата Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / David Goldman
Офицер полиции штата Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Полиция американского штата Флорида арестовала 17-летнего подростка Тимоти Томаса после того, как он пригрозил напасть на школу в городе Сэнфорд.
«
"Следователи полиции Сэнфорда арестовали Тимоти Томаса в связи с угрозами в интернете устроить стрельбу в школе", - говорится в публикации департамента полиции Сэнфорда в соцсети Facebook*.
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Правоохранители отмечают, что подростку в связи с публикации им видео онлайн было предъявлено обвинение в "запугивании посредством письменной или электронной угрозы массовым расстрелом или террористическим актом".
Подчеркивается, что на видеозаписи были запечатлены оружие и бронежилеты. При обыске в доме подростка было обнаружено страйкбольное оружие, которое правоохранители приняли за боевое, а также бронежилет для этого вида спорта. Полиция все же изъяла этот "арсенал".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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