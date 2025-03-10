https://ria.ru/20250310/starlink-2004099357.html

В СМИ рассказали о последствиях отключения Strarlink для ВСУ

В СМИ рассказали о последствиях отключения Strarlink для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В СМИ рассказали о последствиях отключения Strarlink для ВСУ

Отключение систем спутникового интернета Starlink приведет к распаду украинской армии, командные механизмы прекратят работу в течение нескольких часов,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:34:00+03:00

2025-03-10T14:34:00+03:00

2025-03-10T14:35:00+03:00

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РИМ, 10 мар - РИА Новости. Отключение систем спутникового интернета Starlink приведет к распаду украинской армии, командные механизмы прекратят работу в течение нескольких часов, говорится в статье итальянской газеты Repubblica. Американский предприниматель Илон Маск 9 марта заявил, что система Starlink - костяк украинской армии, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Без устройств Маска киевские войска оказались бы в необратимом кризисе: связь вышла бы из строя, нарушив цепочку передачи приказов и затруднив координацию действий, сведена на нет возможность гарантированной артиллерийской поддержки и использования высокотехнологичных средств. Механизм командования и управления распадется в течение нескольких часов, что приведет к распаду армии", - говорится в аналитической заметке издания. По данным газеты, у украинцев в распоряжении находятся 40 тысяч терминалов Starlink, при этом любая альтернатива им представляется нереальной из-за существенного отставания Европы в этой отрасли. При необходимости их замены на устройства другого производителя на восстановление сети передачи вблизи линии фронта потребуется не менее двух месяцев, заключило издание. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250309/musk-2003889663.html

https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html

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в мире, технологии, европа, сша, варшава, илон маск, радослав сикорский, вооруженные силы украины, spacex, мид польши