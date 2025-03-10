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В Еврокомиссии заявили о нежелании США добиваться компромисса по пошлинам

В Еврокомиссии заявили о нежелании США добиваться компромисса по пошлинам - РИА Новости, 10.03.2025

В Еврокомиссии заявили о нежелании США добиваться компромисса по пошлинам

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:37:00+03:00

2025-03-10T16:37:00+03:00

2025-03-10T16:37:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом. "В прошлом месяце я совершил визит в США. Я стремился наладить конструктивный диалог, чтобы избежать необязательного ущерба от мер и контрмер. Мы определили несколько направлений, по которым можем двигаться вперед во имя общего блага. Но, как говорится, нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Администрация США не демонстрирует стремления к заключению сделки", - сказал еврокомиссар на брифинге в Брюсселе. По словам Шефчовича, ЕС будет исходить в дальнейшем из собственных интересов, защищаясь, от необоснованных, по его мнению, пошлин, которые намерены ввести США. Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.

https://ria.ru/20250305/mery-2003306295.html

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сша, брюссель, канада, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, нато, в мире, еврокомиссия