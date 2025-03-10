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"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине
"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине - РИА Новости, 10.03.2025
"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине
США в своей политике сдерживания России практически дошли "до последнего украинца", заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:35:00+03:00
2025-03-10T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США в своей политике сдерживания России практически дошли "до последнего украинца", заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу "Neutrality Studies".По его словам, цель Вашингтона изначально заключалась не в помощи Украине, а в ослаблении России."Это был стратегический ход. И мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца", — считает он.Как отметил Фриман, никакое "чудо-оружие" уже не поможет Украине, так как она потеряла слишком много солдат.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
https://ria.ru/20250310/tramp-2004114449.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине

Экс-советник Пентагона Фриман: США дошли до последнего украинца

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США в своей политике сдерживания России практически дошли "до последнего украинца", заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу "Neutrality Studies".
По его словам, цель Вашингтона изначально заключалась не в помощи Украине, а в ослаблении России.
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"Это был стратегический ход. И мы были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь мы почти дошли до последнего украинца", — считает он.
Как отметил Фриман, никакое "чудо-оружие" уже не поможет Украине, так как она потеряла слишком много солдат.
В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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