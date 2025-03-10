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США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2025
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16:24 10.03.2025 (обновлено: 16:30 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2025
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:30:00+03:00
в мире
украина
стив уиткофф
дональд трамп
сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html
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в мире, украина, стив уиткофф, дональд трамп, сша, саудовская аравия
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, Саудовская Аравия
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф

Уиткофф: США в Саудовской Аравии намерены обсудить с Киевом обмен разведданными

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
"Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
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В миреУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампСШАСаудовская Аравия
 
 
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