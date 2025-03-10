https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html

США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф

США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2025

США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф

Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:30:00+03:00

в мире

украина

стив уиткофф

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.

https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html

украина

сша

саудовская аравия

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в мире, украина, стив уиткофф, дональд трамп, сша, саудовская аравия