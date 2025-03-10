https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2025
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:30:00+03:00
в мире
украина
стив уиткофф
дональд трамп
сша
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. "Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html
украина
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стив уиткофф, дональд трамп, сша, саудовская аравия
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, Саудовская Аравия
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
Уиткофф: США в Саудовской Аравии намерены обсудить с Киевом обмен разведданными