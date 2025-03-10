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Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах, сообщил CBS - РИА Новости, 10.03.2025
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11:25 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ssha-2004044968.html
Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах, сообщил CBS
Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах, сообщил CBS - РИА Новости, 10.03.2025
Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах, сообщил CBS
Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:25:00+03:00
2025-03-10T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники. "Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала. По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах, сообщил CBS

CBS: нет признаков того, что США возобновят военную помощь Украине после сделки

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.
"Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала.
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По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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