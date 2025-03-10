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США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины, заявил Грин - РИА Новости, 10.03.2025
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09:41 10.03.2025 (обновлено: 12:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ssha-2004009484.html
США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины, заявил Грин
США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины, заявил Грин - РИА Новости, 10.03.2025
США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины, заявил Грин
США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайбэя после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить поставки на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:41:00+03:00
2025-03-10T12:26:00+03:00
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
украина
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ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайбэя после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить поставки на остров, заявил директор Американского института на Тайване Реймонд Грин в интервью Liberty Times.“Если конфликт на Украине завершится, мы, вероятно, сможем снова сосредоточиться на оборонных потребностях Тайваня”, — сказал он.Комментируя задержки в отправке вооружения Тайбэю, он отметил, что американская оборонная промышленность работает на пределе, это влияет на сроки выполнения некоторых заказов.“Это, конечно, связано с конфликтом на Украине, боевыми действиями на Ближнем Востоке", — подчеркнул Грин.По его утверждению, "Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе". "В результате многие страны увеличили свои оборонные бюджеты и стремятся приобрести американское военное оборудование”, — заявил Грин.Он добавил, что Тайвань остается приоритетом для Вашингтона.“Поэтому мы прилагаем усилия для ускорения поставок, особенно вооружений для асимметричных боевых действий, поскольку они имеют для Тайваня наибольшее значение”, — уточнил собеседник издания. Ситуация вокруг ТайваняОфициальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, когда остров посетила теперь уже бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Пекин не раз призывал Вашингтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004005342.html
https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html
https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html
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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, украина
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Украина
США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины, заявил Грин

Грин: США сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после Украины

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайбэя после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить поставки на остров, заявил директор Американского института на Тайване Реймонд Грин в интервью Liberty Times.
“Если конфликт на Украине завершится, мы, вероятно, сможем снова сосредоточиться на оборонных потребностях Тайваня”, — сказал он.
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Комментируя задержки в отправке вооружения Тайбэю, он отметил, что американская оборонная промышленность работает на пределе, это влияет на сроки выполнения некоторых заказов.
“Это, конечно, связано с конфликтом на Украине, боевыми действиями на Ближнем Востоке", — подчеркнул Грин.
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По его утверждению, "Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе".
"В результате многие страны увеличили свои оборонные бюджеты и стремятся приобрести американское военное оборудование”, — заявил Грин.
Он добавил, что Тайвань остается приоритетом для Вашингтона.
“Поэтому мы прилагаем усилия для ускорения поставок, особенно вооружений для асимметричных боевых действий, поскольку они имеют для Тайваня наибольшее значение”, — уточнил собеседник издания.
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Ситуация вокруг Тайваня

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, когда остров посетила теперь уже бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Пекин не раз призывал Вашингтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
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