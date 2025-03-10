https://ria.ru/20250310/ssha-2003987170.html
США возобновили поставки кукурузы в Россию
США возобновили поставки кукурузы в Россию - РИА Новости, 10.03.2025
США возобновили поставки кукурузы в Россию
США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T04:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Американские компании в начале года отправили в Россию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия приобрела в Штатах этого зерна на 44,9 тысячи долларов. США являются крупным экспортером кукурузы: в январе ее было отправлено на экспорт на 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%. Крупнейшими импортерами американской кукурузы в начале года были Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).
https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html
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экономика, россия, сша, мексика
Экономика, Россия, США, Мексика
США возобновили поставки кукурузы в Россию
США впервые с марта 2022 года поставили в Россию кукурузу