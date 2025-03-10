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США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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01:44 10.03.2025 (обновлено: 01:47 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ssha-2003981816.html
США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ
США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ
США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. По информации телеканала, США приостановили обмен с Украиной разведывательной информацией, которая может привести к летальным действиям. Так, Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным США оружием, в частности, РСЗО HIMARS. Однако, по словам двух американских чиновников, США продолжает предоставлять Киеву ряд разведданных. "Правительство по-прежнему делится с Украиной некоторыми разведывательными данными, чтобы ее войска могли защищаться от российских атак", - говорится в сообщении. Телеканал сообщает, что, по словам американского конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей Брайана Фицпатрика, законодатели будут проинформированы об особенностях прекращения президентом США Дональдом Трампом обмена разведданными на предстоящей неделе. В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/konflikt-2003960932.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003927436.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ

CBS: США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
По информации телеканала, США приостановили обмен с Украиной разведывательной информацией, которая может привести к летальным действиям. Так, Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным США оружием, в частности, РСЗО HIMARS. Однако, по словам двух американских чиновников, США продолжает предоставлять Киеву ряд разведданных.
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"Правительство по-прежнему делится с Украиной некоторыми разведывательными данными, чтобы ее войска могли защищаться от российских атак", - говорится в сообщении.
Телеканал сообщает, что, по словам американского конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей Брайана Фицпатрика, законодатели будут проинформированы об особенностях прекращения президентом США Дональдом Трампом обмена разведданными на предстоящей неделе.
В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине.
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Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки.
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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