https://ria.ru/20250310/ssha-2003981816.html

США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ

США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ

США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:44:00+03:00

2025-03-10T01:44:00+03:00

2025-03-10T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. По информации телеканала, США приостановили обмен с Украиной разведывательной информацией, которая может привести к летальным действиям. Так, Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным США оружием, в частности, РСЗО HIMARS. Однако, по словам двух американских чиновников, США продолжает предоставлять Киеву ряд разведданных. "Правительство по-прежнему делится с Украиной некоторыми разведывательными данными, чтобы ее войска могли защищаться от российских атак", - говорится в сообщении. Телеканал сообщает, что, по словам американского конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей Брайана Фицпатрика, законодатели будут проинформированы об особенностях прекращения президентом США Дональдом Трампом обмена разведданными на предстоящей неделе. В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/konflikt-2003960932.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003927436.html

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003779162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато