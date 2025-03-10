США по-прежнему делятся с Киевом разведданными, пишут СМИ
CBS: США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
По информации телеканала, США приостановили обмен с Украиной разведывательной информацией, которая может привести к летальным действиям. Так, Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным США оружием, в частности, РСЗО HIMARS. Однако, по словам двух американских чиновников, США продолжает предоставлять Киеву ряд разведданных.
"Правительство по-прежнему делится с Украиной некоторыми разведывательными данными, чтобы ее войска могли защищаться от российских атак", - говорится в сообщении.
Телеканал сообщает, что, по словам американского конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей Брайана Фицпатрика, законодатели будут проинформированы об особенностях прекращения президентом США Дональдом Трампом обмена разведданными на предстоящей неделе.
В среду газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине.
СМИ сообщили о новом ударе Трампа по Украине
Вчера, 15:29
Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с властями в Киеве разведывательными данными полностью, а не избирательно. Кроме того, газета Daily Mail писала, что Штаты запретили Великобритании делиться с киевским режимом данными американской разведки.
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.