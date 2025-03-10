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Двоюродный брат вице-президента США воевал на Украине, пишут СМИ

Двоюродный брат вице-президента США воевал на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Двоюродный брат вице-президента США воевал на Украине, пишут СМИ

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт 2,5 года воевал в рядах ВСУ, пишет Figaro. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:05:00+03:00

2025-03-10T01:05:00+03:00

2025-03-10T01:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт 2,5 года воевал в рядах ВСУ, пишет Figaro."Техасец Нэйт провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах, в том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск", — говорится в публикации.По данным издания, у Джей Ди Вэнса с ним общие бабушка и дедушка по матери."Мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса. Мужчины вместе отдыхали в Мидлтауне с семьей Джей-Ди или в Калифорнии, где недолгое время жила семья Нейта", — утверждается в сообщении.Сообщается, что Нэйт Вэнс четыре года служил морпехом, но тогда ему было 18 лет. С тех пор и до 2022 года он работал в нефтяной компании в Техасе, увлекался охотой и спортивной стрельбой, а также был заядлым республиканцем."Я хотел поехать посмотреть. Из любопытства. И для приключений тоже. Это не легко признать, но это правда", — рассказал он газете.В марте 2022 года Нейт отправился во Львов. По словам американца, в армию на Украине брали всех подряд, включая рабочих, барменов, учителей."Они искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие. Это была очень базовая подготовка. <...> Многие были такими молодыми. Почти дети. Это было страшно", — добавил кузен вице-президента.Он вернулся в США в июне 2022, но затем отправился в Донбасс."Нейт присоединился к Honor, группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане", — поясняется в статье.Как считает американец, "в них была сила и ярость". А сам он участвовал и в обучении новобранцев.С Украины Нейт вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, указывает газета.Отмечается, что его разочаровала перепалка в Белом доме с участием его брата, Трампа и Владимира Зеленского.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998759287.html

https://ria.ru/20250209/naemnik-1998221134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, авдеевка, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский