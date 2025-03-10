https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004169716.html

Спецоперация, 10 марта: ВСУ за сутки потеряли до 1185 человек в зоне СВО

Спецоперация, 10 марта: ВСУ за сутки потеряли до 1185 человек в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Спецоперация, 10 марта: ВСУ за сутки потеряли до 1185 человек в зоне СВО

Потери украинских войск в зоне СВО за сутки составили до 1185 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:10:00+03:00

2025-03-10T19:10:00+03:00

2025-03-10T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав федорищев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне СВО за сутки составили до 1185 человек, следует из сводки Минобороны России. Средства ПВО в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS, добавили в министерстве. На курском направлении противник за сутки потерял более 340 человек. Российские войска освободили за этот день Косицу, Малую Локню и Черкасское Поречное, а также отразили три контратаки. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в пригороде Николаева вечером в воскресенье были нанесены удары по объекту с военными, ликвидированы десятки боевиков, не менее половины среди них – иностранцы. Он добавил, что рядом с объектом расположен городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ. Атаки ВСУ на российские регионыРоссийская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА были сбиты над Самарской областью, по два - над Воронежской и Орловской, по одному - над Белгородской и Курской областями. В частности, противник попытался атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске уничтожены три беспилотника, возгораний и повреждений нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на своей странице во "ВКонтакте". Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области возросло до четырех, один из тяжело раненых скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Сперва стало известно о трех погибших, в их числе 15-летний подросток, восемь человек были раненых. СК РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких задач по срокам освобождения Курской области перед российскими военными не стоит, но Кремль не сомневается, что регион будет очищен от боевиков. Безнаказанные преступления ВСУ против мирного населения Командование ВСУ пообещало украинским военным, что их не будут наказывать за преступления против мирного населения, в том числе убийства женщин и детей как на оккупированной территории Курской области и ДНР, так и на территории самой Украины, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, работа по воспитанию жестокости на Украине велась не один десяток лет. Прежде всего, ее задачей было "расчеловечивание" всего русского, заявил собеседник агентства. Тем временем ситуация на линии фронта для ВСУ продолжает ухудшаться. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, противник перебросил две бригады с курского направления, чтобы "залатать дыры" в обороне на красноармейском и великоновоселковском направлениях ДНР. Помощь СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для того, чтобы США возобновили помощь. Приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается военными ВСУ, находящимися в Курской области после террористического нападения, утверждает New York Times. Также утверждается, что ВСУ не могут распознавать и атаковать российских военных в этом регионе. В то же время, как сообщил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд. Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с СШАБритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет британская газета Times. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. Встреча представителей США и Украины должна пройти на этой неделе. По информации Times, на выходных советник британского премьера по нацбезопасности направил Зеленскому инструкции, чтобы не получилось как с Трампом в Белом доме. При этом, как пишет Economist, переговоры Украины и США на этой неделе могут стать последним шансом для Киева, провал переговоров приведет к увеличению давления от США. Двоюродный брат Вэнса больше двух лет воевал в рядах ВСУДвоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт три года провел на Украине, 2,5 из которых воевал в рядах ВСУ, сообщает Figaro. По его словам, в ВСУ брали всех подряд: любого, кто когда-либо держал в руках оружие. Он сообщил, что встречал в рядах украинской армии рабочих, барменов и учителей, причем многие были очень молодыми – "почти дети". Газета пишет, что он присоединился к украинским националистам из группы Honor, участвовавшим в боях в Донбассе еще в 2014 году. Он также обучал новобранцев. Нэйт, утверждает издание, участвовал в боях за Купянск, Авдеевку и Красноармейск (Покровск). Figaro также опубликовало фото Нэйта Вэнса, которое якобы было сделано летом 2022 года в сотнях метров от позиций российских войск в донецкой Татьяновке. В январе 2025-го 47-летний Вэнс вернулся в США.

https://ria.ru/20250310/ukraine-2004141433.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250310/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250309/konflikt-2003960932.html

https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html

https://ria.ru/20250310/kiev-2004114743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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