https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004059262.html

ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:15:00+03:00

2025-03-10T12:15:00+03:00

2025-03-10T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка, Дроновка и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф