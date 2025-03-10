https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004059262.html
ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:15:00+03:00
2025-03-10T12:15:00+03:00
2025-03-10T12:20:00+03:00
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константиновка
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 270 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка, Дроновка и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 270 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 270 боевиков и 2 бронемашины в зоне действия "Юга" за сутки