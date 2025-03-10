https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004058661.html

ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Восток" более 120 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:12:00+03:00

2025-03-10T12:12:00+03:00

2025-03-10T12:19:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Восток" более 120 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф