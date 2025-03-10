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ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Восток" более 120 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:12:00+03:00
2025-03-10T12:12:00+03:00
2025-03-10T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск "Восток" более 120 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 120 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 120 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки