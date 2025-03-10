https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:16:00+03:00

2025-03-10T10:16:00+03:00

2025-03-10T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.Перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", состоявшейся 6 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 30 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" пообещал решить вопрос с предоставлением возвратившимся с СВО бывшим заключенным из подразделений "Шторм Z" статуса ветерана боевых действий. Глава государства подчеркнул, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой - важным является то, что он защищает родину и делает это добровольно.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вооруженные силы рф, владимир путин, россия