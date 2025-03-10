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Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 10.03.2025 (обновлено: 11:22 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html
Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО
Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО
Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:16:00+03:00
2025-03-10T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.Перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", состоявшейся 6 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 30 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" пообещал решить вопрос с предоставлением возвратившимся с СВО бывшим заключенным из подразделений "Шторм Z" статуса ветерана боевых действий. Глава государства подчеркнул, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой - важным является то, что он защищает родину и делает это добровольно.
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общество, вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий участникам СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.
Перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", состоявшейся 6 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 30 марта, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" пообещал решить вопрос с предоставлением возвратившимся с СВО бывшим заключенным из подразделений "Шторм Z" статуса ветерана боевых действий. Глава государства подчеркнул, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой - важным является то, что он защищает родину и делает это добровольно.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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