https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003994893.html
ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов
ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2025
ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов
Российские войска нанесли удар в пригороде оккупированного украинскими войсками города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:54:00+03:00
2025-03-10T06:54:00+03:00
2025-03-10T06:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли удар в пригороде оккупированного украинскими войсками города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши дроны нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, площадь пожара превысила 700 квадратных метров. "Отключен ряд газотранспортных линий, нарушено снабжение промышленных предприятий, на которых шло производство и ремонт военной техники для ВСУ", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов
Рогов: ВС России нанесли удар по газотранспортному узлу в пригороде Запорожья