https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003994893.html

ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов

ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2025

ВС России нанесли удар по пригороду Запорожья, заявил Рогов

Российские войска нанесли удар в пригороде оккупированного украинскими войсками города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:54:00+03:00

2025-03-10T06:54:00+03:00

2025-03-10T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли удар в пригороде оккупированного украинскими войсками города Запорожья по газотранспортному узлу, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши дроны нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, площадь пожара превысила 700 квадратных метров. "Отключен ряд газотранспортных линий, нарушено снабжение промышленных предприятий, на которых шло производство и ремонт военной техники для ВСУ", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность